Большинство россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста

Школа IT-профессий Skillfactory и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как россияне старшего возраста ищут работу, с какими трудностями сталкиваются, а также сколько из них задумываются о смене профессии.
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