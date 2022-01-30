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«Незнайка на Луне» будет более интересным зрелищем: Пригожин высказался о выходе фильма о Навальном

«Незнайка на Луне» будет более интересным зрелищем: Пригожин высказался о выходе фильма о Навальном

Бизнесмен Евгений Пригожин предпочел ознакомиться с мультфильмом «Незнайка на Луне» вместо документального фильма о блогере Алексее Навальном, который включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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