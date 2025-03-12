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Найдены 128 новых спутников Сатурна

Найдены 128 новых спутников Сатурна

Астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна, увеличив их общее количество до 274. Теперь у планеты почти в два раза больше спутников, чем у всех других планет Солнечной системы вместе взятых, сообщает The Guardian.

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