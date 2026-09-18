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FiNE NEWS

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Шокирующая новость: ушла из жизни журналистка, которая подняла большую шумиху вокруг Брижит Макрон

Вот это поворот, друзья! Мир журналистики сегодня в трауре — ушла из жизни Наташа Рей, та самая смелая французская репортёрша, которая решилась копнуть глубже и поставить под сомнение половую принадлежность Брижит Макрон.

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