Мужчина скончался в больнице после поножовщины у бара на Выборгском

Полицейские разыскивают злоумышленника, который нанес оппоненту множественные ранения. Потасовка с поножовщиной произошла у бара на Выборгском шоссе в Петербурге ранним утром 15 июня.
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