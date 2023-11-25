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Флери надел маску со специальным дизайном в честь жены в «Вечер наследия коренных американцев», несмотря на запрет НХЛ. Вратарь «Миннесоты» готов заплатить штраф

Флери надел маску со специальным дизайном в честь жены в «Вечер наследия коренных американцев», несмотря на запрет НХЛ. Вратарь «Миннесоты» готов заплатить штраф

Вратарь «Миннесоты» вышел на раскатку перед игрой с «Колорадо» в шлеме со специальным дизайном в «Вечер наследия коренных американцев» в честь его жены Вероники, которая является зарегистрированным членом племени в Канаде.

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