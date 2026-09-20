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Тульские новости

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В Туле открыт именной избирательный участок «Тула студенческая»

В Туле открыт именной избирательный участок «Тула студенческая»

Участок в ТГПУ имени Толстого принимает не только местных жителей, но и студентов с преподавателями, в списке числятся 784 избирателя.

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