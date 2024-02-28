Юрист объяснил, что грозит вернувшимся звёздам, которые распространяли фейки о ВС

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал заявление председателя СК России Александра Бастрыкина о том, что покинувшие Россию знаменитости ответят по закону за дискредитацию армии.
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