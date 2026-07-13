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Аргументы и Факты

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В сети завирусилось фото с реакцией Виктории Бекхэм на победный гол Англии

В сети завирусилось фото с реакцией Виктории Бекхэм на победный гол Англии

В сети завирусилось фото с реакцией жены английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктории на один из важнейших для сборной Англии голов на чемпионате мира 2026 года, благодаря которому она вышла в полуфинал.

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