В сети завирусилось фото с реакцией Виктории Бекхэм на победный гол Англии

В сети завирусилось фото с реакцией жены английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктории на один из важнейших для сборной Англии голов на чемпионате мира 2026 года, благодаря которому она вышла в полуфинал.
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