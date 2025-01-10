В Новосибирской области сотрудники полиции продолжают поздравлять детей с праздниками

Новогодние мероприятия организованы сотрудниками ОМВД России по Чулымскому району. Так, полицейские провели со учениками различных сельских школ профилактические беседы по вопросам законопослушного поведения, разъяснили их права и обязанности, а также рассказали о патриотизме и профессии сотрудника органов внутренних дел.