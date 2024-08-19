Мотоциклист сбил пешехода в калужском наукограде

18 августа в третьем часу дня случилось ДТП на Сосновой улице в садовом некоммерческом товариществе «Медрадиолог», в городской черте Обнинска18 августа в третьем часу дня случилось ДТП на Сосновой улице в садовом некоммерческом товариществе "Медрадиолог", в городской черте Обнинска.