Мотоциклист сбил пешехода в калужском наукограде

18 августа в третьем часу дня случилось ДТП на Сосновой улице в садовом некоммерческом товариществе «Медрадиолог», в городской черте Обнинска18 августа в третьем часу дня случилось ДТП на Сосновой улице в садовом некоммерческом товариществе "Медрадиолог", в городской черте Обнинска.
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