Вопрос дня: помогут ли платные аборты повысить рождаемость и снизить преступность?

Тема запрета абортов вновь становится все более актуальной. Вслед за Польшей, принявшей соответствующий закон и Америкой, в некоторых штатах которой введены серьезные ограничение на аборты, этой темой вплотную заинтересовалось российское государство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии