Китай построит атомный контейнеровоз на ториевом реакторе

Китайская верфь Jiangnan, входящая в состав государственной судостроительной корпорации CSSC, представила на выставке Marintec China 2023 в Шанхае проект крупнейшего в мире атомного контейнеровоза на 24 000 TEU (TEU – условная единица, равная двадцатифутовому грузовому контейнеру).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии