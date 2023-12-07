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Китай построит атомный контейнеровоз на ториевом реакторе

Китай построит атомный контейнеровоз на ториевом реакторе

Китайская верфь Jiangnan, входящая в состав государственной судостроительной корпорации CSSC, представила на выставке Marintec China 2023 в Шанхае проект крупнейшего в мире атомного контейнеровоза на 24 000 TEU (TEU – условная единица, равная двадцатифутовому грузовому контейнеру).

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