На Челябинскую область обрушился шторм

На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 7 ноября, на территории Южного Урала усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду.