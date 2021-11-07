smi.media

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Галстуком подавился .Вопрос нескольких...
  • Георгий Михалев
    Чем языком чесать, пошла бы и сделала клизму любимому. У любимого запор уже две недели, обожрался он.Девушка Саакашвил...
  • Юрий Паршаков
    Кто платит, тот и музыку заказывает.Украинские автопр...

На Челябинскую область обрушился шторм

На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 7 ноября, на территории Южного Урала усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх