У противника новое оружие. Как защитить наш Черноморский флот?

Михалыч Когда у космонавтов возникли проблемы чем писать в космосе, то сработала соображалка - стали писать карандашами. Почему не применить массированое минирование подходов и металлические сети, кроме надводной электроники?!

Михаил Фадеев Дураки! какие пулеметы нахрен - детский сад! ЧФ, пока не взяли северное причерноморье, уводить надо было в Новороссийск и бонами закрывать. Нет блин, выпендрились - нам ли хохлов каких-то бояться! А там не просто хохлы, там НАТО - вот и получили!