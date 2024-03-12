Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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У противника новое оружие. Как защитить наш Черноморский флот?

У противника новое оружие. Как защитить наш Черноморский флот?

© Kremlin Pool/Globallookpress В арсенале небратьев появятся более маневренные и более опасные беспилотные надводные машины.

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Комментарии
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Михалыч
Когда у космонавтов возникли проблемы чем писать в космосе, то сработала соображалка - стали писать карандашами. Почему не применить массированое минирование подходов и металлические сети, кроме надводной электроники?!
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11 час.
Михаил Фадеев
Дураки! какие пулеметы нахрен - детский сад! ЧФ, пока не взяли северное причерноморье, уводить надо было в Новороссийск и бонами закрывать. Нет блин, выпендрились - нам ли хохлов каких-то бояться! А там не просто хохлы, там НАТО - вот и получили!
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3 час.
Михаил Фадеев
кто верит в пулеметы пусть с ИИ в шахматы сразится - много раз победит? Ибо пулеметы с фонариками - это человеческий фактор: попал-непопал, а то и просто не заметил, а для ИИ обмануть твои пучеглазые возможности - задачка, решаемая на раз!
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3 час.

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