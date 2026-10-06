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SpaceX перенесла запуск спутников SDA

SpaceX перенесла запуск спутников SDA

Falcon 9 с аппаратами для тактической связи и предупреждения о ракетных угрозах стартует с базы Ванденберг SpaceX перенесла на 8 октября 2026 года запуск ракеты Falcon 9 с 21 спутником передачи данных в рамках миссии SDA T1TL-A.

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