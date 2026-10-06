SpaceX перенесла запуск спутников SDA

Falcon 9 с аппаратами для тактической связи и предупреждения о ракетных угрозах стартует с базы Ванденберг SpaceX перенесла на 8 октября 2026 года запуск ракеты Falcon 9 с 21 спутником передачи данных в рамках миссии SDA T1TL-A.