SpaceX перенесла запуск спутников SDA

Falcon 9 с аппаратами для тактической связи и предупреждения о ракетных угрозах стартует с базы Ванденберг SpaceX перенесла на 8 октября 2026 года запуск ракеты Falcon 9 с 21 спутником передачи данных в рамках миссии SDA T1TL-A.
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