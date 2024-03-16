Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 т.
И пришел ОДАБ
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Балу -
"...у противника погибло 550 человек из состава бригады "Лють" и батальона "Цунами". Погибли также 2 генерала." ... Не ПОГИБЛИ, а ПОДОХЛИ!!!
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13 час.
Сергей Елисеев
Какая хорошая бомбочка, и наши пилоты штурмовых бомбардировщиков.
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером" этих на построении, но никто затем не было подтверждения. Возможно написали просто для "красного" словца.
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8 час.
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