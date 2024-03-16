И пришел ОДАБ

"...у противника погибло 550 человек из состава бригады "Лють" и батальона "Цунами". Погибли также 2 генерала." ... Не ПОГИБЛИ, а ПОДОХЛИ!!!

ЛК

Любовь Кузьмина

Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером" этих на построении, но никто затем не было подтверждения. Возможно написали просто для "красного" словца.