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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение, что надо продумать и организовать охрану с привлечением МО, ФСБ предприятий ВПК, стратегических транспорт...Про удары по НПЗ
  • Александр Попов
    Одесситы МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Атака по сборищу ...
  • Любовь Кузьмина
    Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером"...И пришел ОДАБ

И пришел ОДАБ

И пришел ОДАБ

Около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 т.

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Комментарии
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Балу -
&quot;...у противника погибло 550 человек из состава бригады &quot;Лють&quot; и батальона &quot;Цунами&quot;. Погибли также 2 генерала.&quot; ... Не ПОГИБЛИ, а ПОДОХЛИ!!!
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13 час.
Сергей Елисеев
Какая хорошая бомбочка, и наши пилоты штурмовых бомбардировщиков.
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило &quot;Искандером&quot; этих на построении, но никто затем не было подтверждения. Возможно написали просто для &quot;красного&quot; словца.
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8 час.

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