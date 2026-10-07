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120-дюймовый проектор с Gemini за $360. Представлен Lumio Arc 7 (2026

120-дюймовый проектор с Gemini за $360. Представлен Lumio Arc 7 (2026

Памяти стало вдвое больше — при этом проектор получил Android 14 и поддержку Gemini Компания Lumio представила новый проектор Arc 7 (2026), заметно обновивший характеристики предыдущей модели.

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