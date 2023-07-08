Хоромы "композитора". Реплика о нашумевших обысках у одного "олигарха"

Александр рогов

Не обращайте внимание на Алтайцева, кличка Пидурашка. Он из серии ударенных патриЁтов (сумасшедший, что возмёшь). У него восполнение желчного пузыря, начинает истекать желчью вот и поливает ею всех подряд. Ходит по форумам и поливает. Ума и фантазии нет всех называет подпиндосами или педерастами. Сам латентно продался за 30 серебряных доллА́ров этим же пиндосам, теперь отрабатывает (с иронией)