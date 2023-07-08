ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО События почти двухнедельной давности продолжают обрастать новыми подробностями.
Хоромы "композитора". Реплика о нашумевших обысках у одного "олигарха"
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Владимир Алтайцев
вы не поняли смысла речей Эльшада. Он имел ввиду полковника Захарченко, у которого изъяли 9 миллиардов рублей
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7 час.
Александр рогов
Привет Пидурашка. У тебя опять очередное патриЁтичное обострение?
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2 час.
Александр рогов
Не обращайте внимание на Алтайцева, кличка Пидурашка. Он из серии ударенных патриЁтов (сумасшедший, что возмёшь). У него восполнение желчного пузыря, начинает истекать желчью вот и поливает ею всех подряд. Ходит по форумам и поливает. Ума и фантазии нет всех называет подпиндосами или педерастами. Сам латентно продался за 30 серебряных доллА́ров этим же пиндосам, теперь отрабатывает (с иронией)
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2 час.
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