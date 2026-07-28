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Минобороны сообщило об уничтожении 356 украинских БПЛА за ночь

Минобороны сообщило об уничтожении 356 украинских БПЛА за ночь

Минувшей ночью российские средства ПВО вновь отразили масштабный налёт украинских беспилотников. По данным Минобороны, за 12 часов – с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля – дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 356 дронов самолётного типа.

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