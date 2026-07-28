Минобороны сообщило об уничтожении 356 украинских БПЛА за ночь

Минувшей ночью российские средства ПВО вновь отразили масштабный налёт украинских беспилотников. По данным Минобороны, за 12 часов – с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля – дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 356 дронов самолётного типа.
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