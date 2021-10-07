Захарова призвала НАТО заниматься решением реальных проблем, а не политикой сдерживания РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Североатлантическому альянсу пора определиться в своих приоритетах и озаботиться решением реальных глобальных вызовов вместе с РФ, а не реализацией политики сдерживания России.
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