Всё сильно изменилось: Шепелев впервые вывел сына Платона в свет

Ведущий больше не прячет ребенка от публики. Дмитрий Шепелев с сыном Платоном на премьере Социальные сетиДмитрий Шепелев ещё пару лет назад был серьезно озабочен вопросом, как ему уберечь сына от внимания публики.
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