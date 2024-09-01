Сексуальные традиции викингов — почему старый партнер лучше молодого

Трудно оспорить тот факт, что эпоха викингов оставила серьезный след в истории человечества. Без скандинавских саг мы бы никогда не прочли замечательных книг в стиле фэнтези и не увидели фильмов и сериалов о героях, богах и битвах.
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