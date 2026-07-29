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В зоне СВО - погоня в Черном море! Самолет ЧФ уничтожил катер ВСУ

В зоне СВО - погоня в Черном море! Самолет ЧФ уничтожил катер ВСУ

Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

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