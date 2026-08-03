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Царьград

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Святейший Патриарх Кирилл возглавит Общемосковский крестный ход в день Собора Московских святых 6 сентября

Святейший Патриарх Кирилл возглавит Общемосковский крестный ход в день Собора Московских святых 6 сентября

6 сентября 2026 года, в день соборной памяти Московских святых, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со столичными властями состоится ежегодный Общемосковский крестный ход.

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