Правда ли, что супруга Гуфа Ольга Долматова его застрелила Елена ГалицкаяПоследние новости, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, взбудоражили поклонников рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова), заявив о его предполагаемой гибели, сообщают журналисты сайта ftimes.