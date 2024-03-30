Правда ли, что супруга Гуфа Ольга Долматова его застрелила Елена ГалицкаяПоследние новости, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, взбудоражили поклонников рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова), заявив о его предполагаемой гибели, сообщают журналисты сайта ftimes.
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