Устраиваться на работу зумеры нередко приходят с родителями

Причем родители не пассивно ожидают результатов собеседования. Зачастую они сами отправляют резюме от имени своих отпрысков, активно обсуждают с работодателями зарплату и соцпакет и сидят за кадром в случае онлайн-собеседований, подсказывая своему чаду нужные ответы.