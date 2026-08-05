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Аргументы недели

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Устраиваться на работу зумеры нередко приходят с родителями

Устраиваться на работу зумеры нередко приходят с родителями

Причем родители не пассивно ожидают результатов собеседования. Зачастую они сами отправляют резюме от имени своих отпрысков, активно обсуждают с работодателями зарплату и соцпакет и сидят за кадром в случае онлайн-собеседований, подсказывая своему чаду нужные ответы.

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