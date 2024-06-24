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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ходьба на коленях – даосская практика. Улучшает зрение, укрепляет кости, волосы и зубы!

Все знают, насколько полезна обычная ходьба, а вот о ходьбе на коленях мало кто слышал. К сожалению, эта исключительно ценная даосская практика не так широко распространена у нас… Ходить на коленях рекомендуется всем, это упражнение без противопоказаний! Даже те, у кого болят коленные суставы, могут испробовать на себе эффективную китайскую технику.

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