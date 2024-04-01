Имя: Виктория Фамилия: Дамаронак Полное имя: Виктория Дамаронак Национальность: Русский Родилась: 1 июня Страна: Россия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Рост: 5 футов 9,3 дюйма; 176 см Размеры: (США) 34-23,5-34; (ЕС) 86-60-86 Размер платья: (США) 3; (ЕС) 33 Размер обуви: (США) 7,5; (ЕС) 38 ; (Великобритания) 5 Виктория Дамаронак Инстаграм – @damaronak #Viktoria #Damaronak.
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