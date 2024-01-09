Острова у дома: Аргентина хочет вернуть Фолкленды

В администрации президента Аргентины Хавьера Милея призвали Великобританию вернуться к переговорам о статусе Фолклендских (Мальвинских) островов, которые Лондон после войны 1982 года считает своей территорией.
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