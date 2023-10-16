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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко в победном матче предсезонки с «Оклахомой»

Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко в победном матче предсезонки с «Оклахомой»

Форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон стал самым результативным игроком предсезонного матча с «Оклахомой» (117:115).

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