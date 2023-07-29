Ой-вей, почему Путин бесплатно поставляет и доставляет в Африку зерно!!?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все так красиво расписано, но только с продажи оружия и т.д. получит не народ России, а политики, чиновники, бизнесмены с олигархами, главы и топ менеджеры этих предприятий и акционеры, а простые работяги свои мизерные зарплаты 35-50тыс.руб., пенсионеры нищенские пенсии и высокие цены в магазинах на продукты питания так как продуктовая и сельхоз мафия поднимут цены до биржевых... И получится кто был богатым станут еще богаче, а кто был нищим с голоду вымирать будут... Так что не надо народу лапшу вешать на уши. вот Прежде чем списывать долги и поставлять кому то что то за бесплатно пусть политики, чиновники, "народные" избранники, бизнесмены с олигархами оплатят из своих собственных зарплат, сбережений это в бюджет государства, а потом уже распоряжаются списывают долги, поставляют бесплатно... А за счет простого народа не надо кидать понты и дешевый авторитет себе зарабатывать...