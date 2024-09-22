86-летний Ридли Скотт собирается снять «Гладиатора 3»

Постановщик сравнивает свою франшизу с трилогией «Крестный отец». «Гладиатор 2», 2024 кадр из фильмаБританский режиссер Ридли Скотт спустя четверть века возвращается к теме древнеримского Колизея с фильмом «Гладиатор 2».
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