Просто летний дождь ☔ По витринам улиц, по асфальтовым тропинкам Прогремело небо фиолетовым дождем июль, 2024 г.
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Просто летний дождь ☔ По витринам улиц, по асфальтовым тропинкам Прогремело небо фиолетовым дождем июль, 2024 г.