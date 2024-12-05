Суд Москвы отправил в СИЗО массажиста Точидина

Хорошевский районный суд Москвы решил отправить в СИЗО сотрудника столичного массажного салона Пулодзоду Точидина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера, сообщают суды общей юрисдикции города в Telegram.
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