Банк России начал тихую революцию в кошельках граждан — на смену привычным пятитысячным купюрам приходят банкноты с уральским…Сообщение Тайна уральской пятитысячки: Почему новые купюры не принимает каждый четвёртый банкомат? появились сначала на Ежедневные новости.
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