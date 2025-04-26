Банк России начал тихую революцию в кошельках граждан — на смену привычным пятитысячным купюрам приходят банкноты с уральским…Сообщение Тайна уральской пятитысячки: Почему новые купюры не принимает каждый четвёртый банкомат? появились сначала на Ежедневные новости.