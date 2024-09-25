В ФРГ выдали ордера на арест к годовщине теракта на «Северных потоках»

Было выдано несколько ордеров на арест в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток». Так представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ответил на просьбу высказаться о скорой годовщине атак.
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