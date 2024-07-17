В условиях жары муниципальные службы обращают внимание на новую опасность

В условиях прогнозируемой сильной жары предприятие Autosalubritate призывает всех жителей и гостей столицы принять повышенные меры предосторожности для предотвращения опасностей, связанных с высокими температурами.
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