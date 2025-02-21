В США разочарованы действиями президента Украины Владимира Зеленского. Претензии заключатся в отсутствии его стремления к урегулированию военного конфликта и в том, что большая часть предоставленной американцами помощи, пропала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии