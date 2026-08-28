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Кухня и дом

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Как убрать пузырь на линолеуме своими руками: два рабочих способа

Как убрать пузырь на линолеуме своими руками: два рабочих способа

Когда на полу появляется вздутие, первая мысль обычно тревожная: неужели придётся перестилать всё покрытие? Однако практика показывает, что во многих случаях ситуацию можно исправить точечно, не затевая масштабный ремонт.

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