Как убрать пузырь на линолеуме своими руками: два рабочих способа

Когда на полу появляется вздутие, первая мысль обычно тревожная: неужели придётся перестилать всё покрытие? Однако практика показывает, что во многих случаях ситуацию можно исправить точечно, не затевая масштабный ремонт.
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