Для западного Зверя мы все одновременно и фашисты и унтерменши...

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Спички - не игрушка

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  Автор  телеграмм-канала  Сыны  Монархии     на    днях  сначала     написал  у  себя   следующее:"Когда леваки или либералы кого-то называют фашистом, надо понимать, что они имеют в виду не немца в каске со свастикой, с которым воевали наши деды, а в принципе любого человека, который им не нравится.

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