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Песков выразил обеспокоенность в связи с приездом Нуланд в Киев: Добром не кончается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналиста Павла Зарубина оценил заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о «сюрпризах на поле боя» для РФ в 2024 году.

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