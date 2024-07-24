Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

Захарова связала заявления Зеленского о мире с ситуацией в США Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролиномо заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта в стране.
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