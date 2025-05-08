Хотят ли жители Украины, чтобы их дети учили русский язык?

Vladimir Lioubimcev

ДОМА разговаривают по-русски. На улице и в общественных местах - по-украински. ПОКА ЭТО БЕДА НАВИСЛА НАД НИМИ... Только вот вопрос... разговаривать на Украине разрешается на каком "украинском". Просто украинском, или польско-украинском?!!.....