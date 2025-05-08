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Хотят ли жители Украины, чтобы их дети учили русский язык?

Хотят ли жители Украины, чтобы их дети учили русский язык?

Несмотря на гонения, русский язык продолжает оставаться языком общения на Украине наиболее предпочтительным в юго-восточных регионах Представители Киевского международного института социологии (КМИС) в феврале-марте этого года провели очередной опрос подконтрольного киевской хунте населения с провокационным вопросом, нужно ли их детям учить в школах русский язык.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ДОМА  разговаривают по-русски. На улице и в общественных местах - по-украински. ПОКА ЭТО БЕДА НАВИСЛА НАД НИМИ... Только вот вопрос... разговаривать на Украине  разрешается на каком &quot;украинском&quot;. Просто украинском, или польско-украинском?!!.....
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23 час.
СА
Сергей Андросов
Нет ни украинского, а тем более польско- украинского! Есть сельский диалект русского языка.
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22 час.
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