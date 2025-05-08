Несмотря на гонения, русский язык продолжает оставаться языком общения на Украине наиболее предпочтительным в юго-восточных регионах Представители Киевского международного института социологии (КМИС) в феврале-марте этого года провели очередной опрос подконтрольного киевской хунте населения с провокационным вопросом, нужно ли их детям учить в школах русский язык.
Хотят ли жители Украины, чтобы их дети учили русский язык?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ДОМА разговаривают по-русски. На улице и в общественных местах - по-украински. ПОКА ЭТО БЕДА НАВИСЛА НАД НИМИ... Только вот вопрос... разговаривать на Украине разрешается на каком "украинском". Просто украинском, или польско-украинском?!!.....
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23 час.
СА
Сергей Андросов
Нет ни украинского, а тем более польско- украинского! Есть сельский диалект русского языка.
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22 час.
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