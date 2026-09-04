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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Телегин о плей-ин в КХЛ: «Могли бы встретиться «Спартак» и «Шанхай», но после регулярки между ними было 25 очков! Не факт, что справедливо играть при такой разнице»

Защитник « Трактора » Сергей Телегин поделился мыслями по поводу идей внести изменения в формат проведения регулярного чемпионата КХЛ .

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