Писарского оштрафовали на 5 тысяч рублей за ДТП, случившееся в августе этого года

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заплатил штраф за автомобильную аварию. ДТП произошло 21 августа в Самаре: «Мерседес», за рулем которого находился Писарский, столкнулся с другой машиной той же марки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии