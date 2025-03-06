Прогноз погоды в Крыму на 6 марта

Прогноз погоды в Крыму на 6 мартаВ Симферополе +15 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +17 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и облачно с прояснениямиВ Алуште +18 и облачно с.