Прогноз погоды в Крыму на 6 марта

Прогноз погоды в Крыму на 6 мартаВ Симферополе +15 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +17 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и облачно с прояснениямиВ Алуште +18 и облачно с.
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