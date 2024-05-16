Голкипер Шайхутдинов раскритиковал зенитовца Алипа за фол на Торопе

Владислав сейчас в больнице Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов прокомментировал эпизод с травмой одноклубника Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».
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