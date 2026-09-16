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Царьград

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Пермяк угнал мопед за 37 тысяч, чтобы уехать из деревни в город

Пермяк угнал мопед за 37 тысяч, чтобы уехать из деревни в город

Полиция Пермского края завершила расследование угона мопеда, совершённого в мае текущего года. Фигурантом дела стал 21-летний житель Перми.

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