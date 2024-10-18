В США все идет к победе Трампа – Баширов

Развитие событий в президентской гонке в США говорит о том, что новым хозяином Белого дома станет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил российский политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
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